■台風27号(コト) 【画像】台風進路・全国の天気を地方ごとに 2025年11月26日18時45分発表気象庁 26日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    南シナ海中心位置    北緯12度20分 (12.3度)東経115度40分 (115.7度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)中心気圧    985 hPa中心付近の最大風速