Kvi Babaが、東京と大阪でフリーライブ ＜Christmas Free Live 2025＞を開催することが発表された。日程は12月22日（月）東京都内某所、12月24日（水）大阪府内某所 を 予定しており、会場の詳細は追ってアナウンスされる。 各会場には特設物販エリアも設けられ、日本武道館公演を完全収録したLive DVDと、最新アルバム 『Shout Out to Jesus』のCDを含む“Special Edition”パッケージが最速販売される予定だ。来年8月には横浜ア