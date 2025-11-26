¥×¥íÌîµå¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖNPBAWARDS2025supportedby¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬26Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤Î¾Ð´é¤Î°ì¥³¥Þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÌî¤Ïº£µ¨11¾¡4ÇÔ¡£ÂôÂ¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2020Ç¯¤ËÊÂ¤Ö¼«¿ÈºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢18Ç¯¾¾ºäÂçÊå°ÊÍè¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç³Í¤ì¤¿¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã