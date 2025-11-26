とたが、川谷絵音プロデュースによる新曲「催眠術」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオには、人気沸騰中の女優・出口夏希が出演。気鋭の映像作家、中田みのりがディレクションを行い、注目の写真家、末長真がカメラに収めた。撮影は、都内近郊の公園で夜通し行われた。出口夏希が演じる“サチ”が想いを寄せる男性“ショウ”。サチはブランコを漕ぎながら、ショウを催眠術に掛けようとするが──神秘的な夜の美