俳優の堺雅人が２６日、都内で主演映画「平場の月」（土井裕泰監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに井川遥と登壇した。５０代の主人公が中学時代に思いを寄せた女性と再会して恋に落ちる物語。壇上にはＳＮＳに投稿された感想が書いたボードが設置された。埼玉県朝霞市でロケが行われたことから「いつもの朝霞が美しすぎる」という文字があり、堺は「川とか景色がいいですよね。埼玉の映画です」と強調した。「泣ける映画」と