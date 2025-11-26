カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、パリ拠点のライフスタイルブランド「Maison Kitsuné（メゾン キツネ）」とコラボレーションしたモデル「GA-2110MK」を12月5日に発売する。価格は33,000円。GA-2110MK○Maison Kitsuné公式オンラインストア／直営店では12月3日より先行販売同製品は、八角形ベゼルで若年層に人気の「GA-2100」をベースモデルに採用。パリのオスマン様式の建築から着想を得た色