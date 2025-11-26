環境省では、近年頻発しているリチウムイオン電池による火災を防止するため、11月を「リチウムイオン電池による火災防止月間」と定めています。この期間に合わせ、啓発活動を強化し、「アイドルマスター ミリオンライブ！」とのコラボレーションなど、様々な取り組みを実施しています。 環境省「リチウムイオン電池による火災防止月間」 ポスター掲出期間：2025年11月24日(月)〜2025年11月30日(日)掲出場所：JRお