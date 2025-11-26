○パラリンピックの計時を担うオメガ、100日前の記念モデルオメガは、ミラノ・コルティナ 2026 冬季パラリンピックの開幕100日前に合わせ、新作となる「スピードマスター 38 ミラノ・コルティナ 2026 パラリンピック（Ref.522.30.38.50.04.00﻿）」を発表した。38mmのステンレススチールケースにホワイトラッカードダイヤルとブルーセラミックベゼルを組み合わせ、大会を象徴する意匠を盛り込んだ。価格は95万7,000円。1992