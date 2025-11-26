知人から聞いたお話です。結婚の挨拶に行ったとき、義両親のとある言動がひっかかった知人。その後、はっきりと聞くことになった義両親の“本音”に知人は悲しい思いをしました。 職場結婚した私 私は夫と2人暮らしです。夫とは前の職場で出会い、お付き合いを始めてそのまま結婚。今は別々の職場で働いていますが、お互い正社員で日々仕事を頑張っています。 その夫との結婚を決め、夫の実家に挨拶に行ったときのことです。