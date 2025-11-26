「Cuっとクリーン」栗田工業（以下、クリタ）は、クリタグループの家庭用・業務用水処理機器等を製造・販売するクリタックが、タンクに入れるだけで抗菌・消臭・抗ぬめり効果を発揮する、パルプと銅イオン由来のエシカル素材を採用した加湿器・除湿器用抗菌剤「Cuっとクリーン（キュっとクリーン）」の販売を11月26日から開始した。「Cuっとクリーン」は、加湿器や除湿器のタンク内の雑菌の繁殖を防いで水とミストを清潔に保つとと