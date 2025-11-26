４人組ユニット・新しい学校のリーダーズが「第５４回ベストドレッサー賞」のインターナショナル部門を受賞し、２６日、都内で行われた授賞式に出席した。トレードーマークとも言える普段の白のセーラー服とは一変。この日は光沢感ある青の華やかなセーラー服で登場。ＳＵＺＵＫＡは、グループが自称「青春日本代表」とうたっていることを踏まえ「今年で結成１０周年になるので私たちのより一歩を踏み出すことを表現した」と紹