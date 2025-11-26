ニグロリーグや大リーグのカブスでプレーし、ロッテ、阪神でも活躍したジョージ・アルトマンさんが死去したと25日（日本時間26日）、大リーグ公式サイトが伝えた。92歳だった。外野手兼一塁手だったアルトマンさんは1955年にニグロリーグのカンザスシティー・モナクスでプレー。59年にカブスでメジャーデビューを果たし、カージナルスやメッツにも所属。球宴に2度出場した。大物助っ人として68年に来日。75年までロッテでプ