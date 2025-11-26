「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）最多勝と最多奪三振、沢村賞に輝いた日本ハム・伊藤大海投手は「まず１年間、ケガなく投げることができたのは、自分としても評価していい部分なのかな」と納得の表情を浮かべた。１４勝、１９５奪三振は、本格派エースの証明。そして、１９６回２／３の投球回数は両リーグ断トツだった。昨年の表彰式で