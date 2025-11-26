米ロック界のボス、ブルース・スプリングスティーン（７６）の歴史的名盤「明日なき暴走」が１９７５年の発売から今年で５０周年となるのを記念して、日本のみで５０周年記念盤が「明日なき暴走（５０周年記念ジャパン・エディション）」として１２月２４日に発売されることが２６日、分かった。日本独自企画の３枚組７インチ紙ジャケット仕様で、世界で初めて「明日なき暴走」をＳＡＣＤ-ＨＹＢＲＩＤ化。海外から支給された