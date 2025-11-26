テレビ朝日系「ＥＩＧＨＴ-ＪＡＭゴールデンＳＰ」が２６日に放送された。この日は、音楽のプロ達が、２０００年より前と２０００年以降でそれぞれ「サビの歌詞がスゴい名曲」を厳選して紹介していく。１９９５年にリリースされたスピッツの名曲「ロビンソン」が流れると、女優・上白石萌歌は印象的なサビを口ずさんみながら、うっとり。「いや、もう『ロビンソン』は…。世界一良い曲で。もう、いいんじゃないですか？」