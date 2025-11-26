株式会社ワニブックスは、11月26日より、百田汐里のデジタル限定写真集『無垢な彼女』 をリリースした。【写真】美背中＆ヒップを大胆に見せたバックSHOTなども公開『制コレ24』のメンバーでもありながら、『KrushGIRLS』『東京オートサロン2026イメージガールA-class』にも選ばれるなど、幅広いジャンルで大活躍中の百田。そんな彼女の最新デジタル写真集『無垢な彼女』は、グラビアテーマの“無垢”に沿って衣装はすべて白で統一