今回、Ray WEB編集部は友だちの彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・志帆の友だち・瞳は、最近彼氏ができたようで……？志帆は、瞳の彼氏・直樹が女性と一緒にいるところを目撃してしまいます。本当に直樹は浮気をしているのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：kライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】友だちの彼氏に【浮気疑惑】...主人公が目にした“まさかの光景”とは...？