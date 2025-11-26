コンプライアンス上の問題を理由に番組を降板した国分太一さんが、日本テレビの対応をめぐって日弁連に人権救済の申し立てをした問題で、国分太一さんがきょう（26日）都内で記者会見しました。その質疑応答の続きをお伝えします。【写真を見る】涙を見せながら会見する、国分太一さん弁護士に相談しようとした経緯は？――突然聞き取りに呼ばれ、降板まで一気に行ったというが、日本テレビ側は一連の対応についてガバナンス評価委