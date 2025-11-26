今年は連日、「コメの価格高騰」をお伝えしてきましたが、この影響は年末年始も続きそうです。「お餅」が今年は大幅値上がり。一方、カニは異例のお買い得だそうです。そのワケとは?何かと出費が増えるこの季節。物価高が続く中、今年は年末年始に欠かせない食材が大幅に値上がりしています。Nスタ「こちら、お正月に欠かせない切り餅なんですが、1キロ698円（税抜き）となっています」去年より4割ほど高くなっているといいます。