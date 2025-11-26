環境省は２６日、国内で初めて人工繁殖で誕生した国の特別天然記念物トキの「優優（ユウユウ）」（雄）が２４日に２６歳で死んだと発表した。優優は１９９９年生まれ。同年に中国の江沢民国家主席（当時）から贈られたつがいから生まれた。同省佐渡自然保護官事務所によると、２０２１年には国内飼育下のトキとして最高齢での繁殖記録をつくっていた。優優は佐渡トキ保護センター（新潟県佐渡市）で飼育されていたが、２２日