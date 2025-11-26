11月26日は「いい風呂の日」です。 西海市の長崎バイオパークでは、お風呂にちなんだ冬の風物詩が始まりました。 “打たせ湯” でリラックスしているのは、長崎バイオパークの人気者 カバのモモちゃん。 あったかいお風呂で温まってほしいという気持ちから「かばの湯」が用意されました。 一方、カピバラの寒さが苦手なカピバラのエリアにも「カピバラの露天風呂」が…。 （子どもの来園者）