スポーツクライミング男子複合でパリ五輪銀メダルの安楽宙斗（ＪＳＯＬ）が、さらなる飛躍を誓った。昨季はＷ杯でリード３勝、ボルダー３勝の合計６勝をマーク。さらに９月の世界選手権ではボルダーで初優勝を果たすなど、充実の１年となった。２６日には都内の所属先本社で行われた報告会に出席。今春からプロとしてのキャリアをスタートさせたことで「高校の時よりかなり練習時間が増えて成長しやすい環境になった。純粋に