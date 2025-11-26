「ＮＰＢアワーズ」が２６日に都内のホテルで開催され、ロッテの西川史礁外野手（２２）がパ・リーグの最優秀新人賞に選出された。球団での受賞は２０１４年の石川歩以来１１年ぶり、外野手としては初めての選出となった。ルーキーイヤーの今季は１０８試合に出場し打率２割８分１厘、３本塁打、３７打点。シーズン序盤はプロの球に苦戦し打率も１割台に落ち込んだが、６月中旬の再昇格後は徐々に適応。「最初はうまくいかないこ