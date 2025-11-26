熊本市の国立病院機構熊本医療センターに入院していた70代の男性が、誤えんが原因で意識不明となったのは病院の体制に問題があったとして遺族が損害賠償を求め病院を訴えました。熊本地裁に提訴したのは県内に住む70代の女性です。訴状などによりますと、女性の夫は4年前に国立病院機構熊本医療センターでがんの手術を受けた後、食事をのどに詰まらせて意識不明になり1年後、死亡しました。 会見した女性によります