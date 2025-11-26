news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“日本一高い”観覧車が緊急停止20人閉じ込め…救助に約9時間」のニュースについてお伝えします。◇◇◇大阪府吹田市の商業施設、「エキスポシティ」にある観覧車。高さは123メートルあり、日本一高い観覧車とうたっています。25日午後5時50分ごろ、この観覧車が緊急停止し、乗客9組、20人がゴンドラに閉じ込められました。観覧車の運営会社によりますと落雷により観覧車を