２７日から運行を始める赤い１０００形車両＝２６日、海老名電車基地小田急電鉄は２６日、箱根登山線の小田原─箱根湯本間で２７日から運行を始める赤い１０００形車両を海老名電車基地（海老名市めぐみ町）で報道陣に公開した。現在の同線車両は小田急の一般車両と同じ銀色の車体に青い帯のデザイン。新しい外観の車両は箱根登山電車「アレグラ号」と同じ赤い色にすることで箱根へ向かう雰囲気を演出し、期待感を高めてもらう