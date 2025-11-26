宮城県女川町は、町内で目撃されたというクマの画像をSNSで投稿し注意喚起を行いましたが、この画像は生成AIによるフェイクでした。路上を歩く1頭のクマ。25日夜に女川町内で住民が撮影したとして役場に情報を寄せたものです。画像では側溝の金属製のふたがゆがんでいるようにも見えますが、現場付近を撮影したところまっすぐな状態でした。女川町ではこの画像をSNSで投稿し、注意を呼びかけましたが、その後住民が生成AIを使用し