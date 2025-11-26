すい臓がんの早期発見につなげようと26日、福岡市で新たな啓発プロジェクトが立ち上がりました。福岡市で「すい臓がん啓発プロジェクト in 福岡」を立ち上げたのは、尿から「がん」のリスクを発見できる検査キットを販売する会社「Craif（クライフ）」です。福岡県では全国平均に比べてがん検診の受診率が低く、全国的にはすい臓がんと診断された人が5年後に生きている割合は10.5パーセントです。一方で、プロジェクトメンバ