中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月26日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は26日の記者会見で、日本の高市早苗首相の台湾をめぐる発言について日本政府が「従来の政府の見解を変更しているものではない」とする答弁書を閣議決定したことに関し、台湾に関する立場が「一貫している」「変わっていない」と述べるだけでは不十分であり、その「一貫した立場」をはっきりと説明すべきだと強調した。