佐川急便は２６日、荷物量が急増して想定を上回り、全国で配達の遅延が生じていると発表した。配達日時を指定している場合も、遅れが出る可能性がある。米国発祥の「ブラックフライデー（黒字の金曜日）」やクリスマス、お歳暮などの商戦に備え、体制を強化していたが、人手不足もあり集配拠点に荷物が滞留しているという。会員制ウェブサービスや通信アプリ「ＬＩＮＥ」による配達予定の通知も一時停止している。一方、ヤマ