「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）阪神・藤川球児監督（４５）が、佐藤輝、森下のド派手衣装を絶賛した。森下は純白のタキシードに黒蝶ネクタイ姿、佐藤輝は黒色のタキシードに黒色の蝶ネクタイで登壇。「カッコいいですよね」と目を細めた。森下は今季、打率・２７５、２３本塁打、８９打点とキャリアハイの数字を残し、初のベストナイ