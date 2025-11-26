11月26日、都内で全国知事会議が開かれ、多文化共生社会の実現を目指す共同宣言が承認されました。鈴木康友静岡県知事もこの多文化共生に力を入れる中、静岡県内では、企業が外国人材を受け入れようとする動きが活発化しています。 【写真を見る】26日に都内で開かれた全国知事会議の様子 ＜坂口将也 記者＞ 「都内で開かれる全国知事会議の会場です。会場には鈴木知事も姿を見せました。会議の中では多文化共生について発言を