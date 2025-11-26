【イメージ】街を行き交う人の足元 人手不足が社会の課題となる中、外国人労働者を雇用する群馬県内の企業は約３割で、全国７番目の高水準にあることが民間の信用調査会社のまとめで分かりました。 帝国データバンク群馬支店では、ことし８月、県内企業を対象にアンケート調査を行い１７２社から回答を得ました。 それによりますと、現在、外国人を雇用していると答えた割合は２９．６％で、去年２月の