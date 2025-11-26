静岡県三島市は6月の市議会で一度は否決された庁舎の移転場所に関する条例案を再び提出し、可決に必要な3分の2以上の賛成を得て可決されました。 【写真を見る】築65年が経過して老朽化が進む三島市役所 豊岡市長は「三島の持続的発展に向けて扉が開いた」と語りました。 「本件について原案通り可決することに賛成の方は起立を願います。所定数以上であります。よって第81号は原案通り可決されました」 現在の三島市役所はす