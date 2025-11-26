来季、J1アビスパ福岡に新加入する神村学園高のMF福島和毅が鹿児島県いちき串木野市の同校で加入内定会見を行った。会見に出席した福岡の林田英俊スカウト手渡されたネービーのユニホームに初めて袖を通した福島は「リーグ戦（（高円宮杯U―18プレミアリーグ西地区）で戦った相手のユニホームを着るってちょっと不思議な感じですけど、プロサッカー選手になるのでいろいろな人の期待に応えられるよう頑張りたい」と緊張の面持