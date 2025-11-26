県は、同じ職場の女性職員の体に不必要に触れるセクシュアル・ハラスメント行為をしたとして、60代の男性職員を減給1カ月の処分にしたと発表しました。 県によりますと、農林水産部地域機関職員の課長補佐級の60代の男性職員は、2024年度中に同じ職場の女性職員の体に不必要に触れるセクシュアル・ハラスメント行為を1度したということです。 女性が上司に報告し、発覚。男性職員を減給1カ月(給料の月額の10分の1)の処分にし