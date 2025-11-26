俳優の樹木希林さん（1943〜2018）が創意工夫を凝らした衣装や愛用品などを展示し、独自の人生観や家族愛を伝える企画展「樹木希林展〜遊びをせんとや生まれけむ〜」（西日本新聞社など主催）が27日、福岡市・天神の大丸福岡天神店で開幕する。12月15日まで。同展は樹木さんが亡くなった翌年から巡回展として始まり、コロナ禍で中断していた。5年ぶりの開催となる会場には映画祭などの受賞トロフィーをリメークしたランプや、