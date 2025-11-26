11月4日に個人のYouTubeチャンネルを開設した、お笑いトリオ「3時のヒロイン」のゆめっちが、11月20日にYouTubeを更新。プロの手による韓国アイドル風メイクを披露したが、その “仕上がり” 具合に、自他ともに驚きと称賛の声があがっている。「ゆめっちさんは、都内の完全予約制のフォト＆メイクアップスタジオを訪れると、『ゆめっちがやりたかったこと。韓国風のアイドルに変身したいっていう夢が、今日ここで叶えられます！