ＪＲ東海は２６日、リニア中央新幹線設備の外観検査を行う自律型ロボットを開発したと発表した。試作機には、今年１月に引退した同社の新幹線検査専用車両「ドクターイエロー」をイメージした黄色のボディーに青色のラインが入った。スズキなどと共同開発した４輪の検査ロボット（縦１００センチ、横６０センチ、高さ９０センチ）は、アームの先端に取り付けられたカメラで撮影し、遠隔からでも分岐装置などの設備に異常がない