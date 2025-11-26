純烈（酒井一圭さん、白川裕二郎さん、後上翔太さん）が、全国ツアーのツアーファイナルとなる「いい風呂の日♨純烈コンサート 2025」を開催。酒井さんプロデュースの弟分グループ「モナキ」がお披露目されました。 【写真を見る】【 純烈 】弟分「モナキ」お披露目夢は「国歌斉唱」プロデューサー務める酒井「スキャンダル気をつけて」アドバイス送るグループ名「モナキ」は、「名もなき者たち」の略でもあり