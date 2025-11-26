参政党の神谷宗幣代表は26日の会見で、この日行われた党首討論について振り返り、「最後時間があるつもりで手を挙げたらなかなか当たらないんで、待っていたら終わったという、スペシウム光線が撃てなかったウルトラマンだと、さっきSNSに書いてたんですけど、最後の要望が読めなかったところは残念でした」と語った。【映像】党首討論で「スペシウム光線を撃てなかった」瞬間（実際の映像）高市早苗総理との初の党首討論に挑