新潟市教育員会は、去年6月にシャープペンシルで生徒の手を刺した中学校の60代男性教師など3人の教職員を減給の懲戒処分にしたと発表しました。減給（10分の1）2カ月の懲戒処分を受けたのは、新潟市立中学校の60代の男性教師です。男性教師は去年6月、授業開始前に、シャープペンシルで遊んでいた生徒のシャープペンシルを使い、その生徒の右手の甲と右手首を刺し、全治9日間のケガをさせました。生徒は手を広げ