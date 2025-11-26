配信者のたぬかな（33）が、結婚していたことを報告し、夫と撮影したウェディングフォトを公開。祝福の声が寄せられている。【映像】たぬかなと夫のウェディングフォト日本人2人目の女性プロゲーマーとして、格闘ゲーム「鉄拳7」を専門に活躍していたたぬかな。2022年2月の配信中、「身長170cm以下の男性に人権はない」などと発言して炎上し、所属していたチームとの契約が解除された。現在も動画配信者として活動している。