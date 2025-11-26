黄砂 27日から28日にかけて飛来か 西日本から東日本まで飛来の可能性 気象庁によると、27日から28日にかけて、西日本の広い範囲で黄砂が予想されています。場所によっては視界が悪くなり、交通へ影響が出るおそれがあるため注意が必要です。 画像で掲載しているでは、28日には関東や東北など東日本でも黄砂が予想されています。 西日本各地で視程10キロメートル未満になるおそれ 気象庁によると、27日から28日にかけて西