熊本県で25日、最大震度5強の地震が発生し、鹿児島県内でも震度2の揺れを観測しました。専門家は、同様の地震はいつどこでも起こりうるとして、日頃からの備えを呼びかけています。 25日午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする地震があり、熊本県で最大震度5強の揺れを観測しました。この地震で、阿蘇市では70代の女性がけがをしました。 鹿児島県内でも伊佐市、霧島市、姶良市などで震度2を観測しました。震源の深さは9キ