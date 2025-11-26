巨人は２６日、日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した松本剛外野手（３２）と契約合意したと正式発表した。２２年に打率３割４分７厘で首位打者を獲得。２２、２４年に２０盗塁以上を記録し、守備力も高い。コンディションや若手の台頭もあり、今季は６６試合で打率１割８分８厘に終わったが、体調が万全に整えば、走攻守で貴重な戦力になると判断。巨人は外野手が課題で、若手も未知数な部分があり、補強ポ