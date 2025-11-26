俳優・佐藤健の最新ショットに、ファンがざわついている。佐藤は２６日に自身のインスタグラムで近影を公開。黒のロングコートや柄物のセットアップスーツなど、ダークな雰囲気のショットを多数アップした。この投稿にファンからは「健くんのＢＬＡＣＫコーデが好きすぎます」「天才的顔面」「ロングコートめちゃオシャレ」「色気ありすぎーっ」などの声が寄せられている。