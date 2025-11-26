大阪府の吉村洋文知事が、自身のＸで意見を表明した。吉村氏は２６日に自身のＸで記事を引用。記事では国会議員の給与の「月額５万円」引き上げを含む歳費法改正案に、吉村知事が反対の立場を示したことが取り上げられており、「国会議員は国家公務員の給与より高い歳費を」という国会法を変えるべきと提言している。吉村氏は改めて「←この国会法の規定、いる？すでに２０００万円以上の給与。まずは国民の給与」とつづった。