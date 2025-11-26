中国国務院台湾事務弁公室の彭慶恩報道官。（北京＝新華社記者／潘旭）【新華社北京11月26日】中国国務院台湾事務弁公室の彭慶恩（ほう・けいおん）報道官は26日の記者会見で、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席とトランプ米大統領による24日夜の電話会談について、習主席は台湾問題に対する中国の原則的立場を示したとし、台湾への取り組みを進める重要な指針となると強調した。彭氏は次のように述べた。今年は中国人民抗日