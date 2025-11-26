26日、自民党の「外国人政策本部」は外国人制度の適正化についてのプロジェクトチームの初会合を開きました。高市首相の肝いり政策として、総裁直轄の組織に位置づけられた自民党の「外国人政策本部」には、?制度の適正化?土地規制?出入国・在留管理の3つのプロジェクトチームが設置されています。26日開かれた制度の適正化をめぐる会合では、外国人の「医療費の不払い」への対策を厳格化することなどについて議論されました。現在